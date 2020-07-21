Путин назначил депутата от ЛДПР врио губернатора Хабаровского края

Новому врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву 39 лет



20 июля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы из фракции ЛДПР Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края. Прежний губернатор Сергей Фургал, задержанный по обвинению в организации убийств предпринимателей, отправлен в отставку. «Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента РФ», - говорится в тексте указа.



Путин предложил Дегтярёву возглавить регион во время беседы, которая проходила по видеосвязи.



- Вы человек достаточно молодой, но всё таки уже достаточно хорошо подготовленный. И образование у вас качественное, и опыт политической работы большой. Вы инженер, но в то же время человек, который активно занимается общественной деятельностью, причём много лет, успешно. Михаил Владимирович, есть для вас работа, очень ответственная, очень важная и, конечно, очень нужная стране. Хочу предложить вам возглавить Хабаровский край, - предложил президент.



Он отметил, что данная работа потребует полной отдачи сил и демонстрации всех навыков, способностей и талантов.



Дегтярев поблагодарил президента за оказанное доверие и заверил, что готов немедленно вылететь в Хабаровск.



По его словам, один из основных вопросов на повестке дня регионе — борьба с распространением коронавируса COVID-19.



- Я посмотрел справочные материалы: даже на сегодняшний день коечный фонд не полностью отвечает нормативам. Только по аппаратам искусственной вентиляции лёгких есть потребность более ста штук. И Хабаровский край сегодня лидирует по количеству инфицированных и находящихся в стационарах среди всех регионов Дальневосточного федерального округа, - отметил Дегтярёв.



Он попросил Путина дать поручение правительству для оказания поддержки местным властям в связи со сложившейся ситуацией.



Также новый врио губернатор заявил, что проанализирует ситуацию с бюджетом региона и доложит об этом через месяц. В числе его приоритетов — подготовка к отопительному сезону.



- Так и сделаем, так и нужно сделать. Разумеется, нужно все внимательно посмотреть, на то хозяйство, которым вам придется сейчас заниматься. Мы и раньше помогали хабаровчанам, помогали Хабаровскому краю и будем это делать, конечно, в будущем, без всяких сомнений. Проблем много, это правда. Их нужно решать, — ответил Путин.



Дегтярёву 39 лет. Он депутат Госдумы почти девять лет, дважды побеждал на выборах как кандидат от партии ЛДПР. В парламенте, начиная с 2016 года, возглавляет комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.



Прежний губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (член ЛДПР) был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам Фургал отрицает свою вину и причастность к преступлениям. В Хабаровском крае проходят массовые акции протеста в поддержку Фургала. Самые массовые митинги и шествия прошли 11 и 18 июля – они собрали несколько десятков тысяч человек.





