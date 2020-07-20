Гендиректор фонда капремонта Бурятии получил представление прокуратуры

Смена кровли обернулась ущербом для жителей квартир



Капитальный ремонт в доме № 39 по улице Октябрьская в Улан-Удэ обернулся неприятностями для жильцов. Во время смены кровли прошёл дождь, что привело к ущербу для жителей квартир.



- Вопреки законодательству, подрядчик при организации работ по смене кровли допустил увлажнение перекрытий многоквартирного дома атмосферными осадками. Нарушения при проведении ремонтных работ повлекли причинение вреда имуществу жильцов дома, - сообщили в пресс-службе прокуратуре Бурятии.



Прокуратура Железнодорожного района в отношении руководителя подрядной организации возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства).



Генеральному директору Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Бурятии внесено представление. Оно находится на рассмотрении, уточнили в прокуратуре.

