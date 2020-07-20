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Гендиректор фонда капремонта Бурятии получил представление прокуратуры

Гендиректор фонда капремонта Бурятии получил представление прокуратуры
Власть,  Фото:pixabay.com
Смена кровли обернулась ущербом для жителей квартир

Капитальный ремонт в доме № 39 по улице Октябрьская в Улан-Удэ обернулся неприятностями для жильцов. Во время смены кровли прошёл дождь, что привело к ущербу для жителей квартир.

- Вопреки законодательству, подрядчик при организации работ по смене кровли допустил увлажнение перекрытий многоквартирного дома атмосферными осадками. Нарушения при проведении ремонтных работ повлекли причинение вреда имуществу жильцов дома, - сообщили в пресс-службе прокуратуре Бурятии.

Прокуратура Железнодорожного района в отношении руководителя подрядной организации возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства).

Генеральному директору Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Бурятии внесено представление. Оно находится на рассмотрении, уточнили в прокуратуре. 
прокуратура фонд капремонта
 
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