Смена кровли обернулась ущербом для жителей квартир
Капитальный ремонт в доме № 39 по улице Октябрьская в Улан-Удэ обернулся неприятностями для жильцов. Во время смены кровли прошёл дождь, что привело к ущербу для жителей квартир.
- Вопреки законодательству, подрядчик при организации работ по смене кровли допустил увлажнение перекрытий многоквартирного дома атмосферными осадками. Нарушения при проведении ремонтных работ повлекли причинение вреда имуществу жильцов дома, - сообщили в пресс-службе прокуратуре Бурятии.
Прокуратура Железнодорожного района в отношении руководителя подрядной организации возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства).
Генеральному директору Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Бурятии внесено представление. Оно находится на рассмотрении, уточнили в прокуратуре.
Гендиректор фонда капремонта Бурятии получил представление прокуратуры
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Без нового моста городу будет тяжело развиваться», - заявил зампред правительства России
Встал вопрос о новых изменениях в закон «Об охране озера Байкал», касающихся жителей Бурятии
Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин проехался по Улан-Удэ и изучил планы его развития
Зампред правительства России осмотрит крупные объекты строительства в Улан-Удэ
Место в Народном Хурале освободилось после ухода Евгении Лудуповой на пост министра здравоохранения
В Окинском районе введён режим ЧС
Оксана Тетерина скончалась в Москве
Экологи предупреждают, что ЮНЕСКО может быть недовольно принятием этого закона
Министерство образования нарушило законодательство о закупах
Во всех трёх районах состоится личный приём граждан
В Иркутской области построили новый мост через реку Куда
В республике ждут визита вице-премьера Марата Хуснуллина
Новое приветствие появилось в связи с делом арестованного губернатора Хабаровского района Сергея Фургала
Совет депутатов никак не хочет увольнять главу, нарушившего антикоррупционный закон
Власть, 14.07.2020
Он проводится среди администраций населённых пунктов, расположенных у Байкала