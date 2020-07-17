«Негде хоронить людей»: В Бурятии накопились проблемы по Центральной экологической зоне Байкала

Встал вопрос о новых изменениях в закон «Об охране озера Байкал», касающихся жителей Бурятии
Как сообщал «Байкал-Daily», Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки к закону «Об охране озера Байкал», которые разрешают «Российским железным дорогам» массовые вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Принятые поправки до 31 декабря 2024 года разрешают «проведение сплошных рубок» при работах для увеличения пропускной способности магистралей.
Изменения вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом России.
Высказывалось мнение, что ЮНЕСКО может быть недовольно принятием этого закона, поскольку Байкал - объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Также поправки вызвали дискуссию в обществе.
О законопроекте
Сегодня в правительстве Бурятии дали разъяснения по поправкам.
- Этот законопроект принят во исполнение плана по модернизации и развитию транспортной инфраструктуры, магистральной. По нашей части – Бурятии – это касается северной части республики, где идёт ветка БАМа, там насыпь уже есть, «однопутка» так называемая, то есть одна колея у нас есть, по которой производятся все железнодорожные перевозки. Сейчас будет строиться вторая линия на данной насыпи. Что касается сплошных рубок, я думаю, что там значительных объёмов не будет, потому что, ещё раз повторяюсь, насыпь уже есть. Просто по существующей насыпи будет вторая колея. Что касается каких-то инфраструктурных объектов для обеспечения деятельности этой ветки, там, да, будут строиться объекты. Перечень на сегодня мы не знаем, - сообщила заместитель министра природных ресурсов Бурятии Марина Капустина.
Перечень запланированных объектов будет утверждён правительством России. «Он будет включать только объекты для строительства вот этой железнодорожной ветки, не что иное – ни жилых, ни рекреационных объектов там не будет. Только всё целевое», - заверяет Капустина.
Разрешения на вырубку будут действовать определённый период времени – до 1 января 2025 года.
- Я думаю, что здесь опасаться нечего, потому что всё это будет в рамках закона. Мы все понимаем, что железная дорога – это стратегический объект, для развития экономики, увеличения пассажиропотоков, для увеличения скорости перевозок грузов и т.д. То есть сейчас по одной колее всё идет: один поезд идет, второй поезд стоит, ждёт, когда он пройдет. У нас сейчас такое вот реверсивное движение. А вторая колея будет построена, скорость движения составов будет увеличена, - продолжила замминистра.
Контролировать процессы, касающиеся работ именно в регионе, будет минприроды Бурятии.
- Все процессы по переводу земель лесного фонда, по проведению сплошных рубок однозначно мы будем контролировать. Планы по развитию этих территорий будут обязательно согласовываться с субъектами, то есть пока мы не согласуем, они никакие работы начать не смогут, - подчеркнула Марина Капустина.
Законопроект не решает наболевших проблем Бурятии
Во всём этом есть, впрочем, одно жирное «но». Новый законопроект в случае его одобрения СФ и подписания президентом никак не решает наболевших проблем Бурятии, напрямую касающихся её жителей. К примеру, сделать сплошную рубку для создания противопожарного разрыва, прокладки линий электропередач нельзя.
- Данный закон направлен только на БАМ и Транссиб, но мы не единожды отправляли свои предложения, касающиеся строительства автомобильных дорог, других инфраструктурных объектов, создания противопожарных разрывов вблизи населенных пунктов. Населённые пункты находятся в лесу, все окружены лесом, и в случае лесных пожаров существует угроза перехода лесного пожара на населенные пункты. По документам МЧС требуется наличие обязательно противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов, чтобы остановить огонь. Но в связи с тем, что у нас есть закон об охране озера Байкал и 643 постановление правительства, по нормам запрещается сплошная рубка, в том числе и эту узкую полоску прорубить. Нельзя, - объяснила она.
Просьба региональных властей состоит в том, что обеспечить инфраструктуру для обеспечения жизнедеятельности людей, которые проживают в Центральной экологической зоне. А это 83 населенных пункта - около 80 тысяч человек. В одном из сёл сложилась абсурдная ситуация, когда из-за существующих норм людям сейчас негде хоронить своих близких.
- У нас, допустим, есть случай в Кабанском районе в Клюевке, там реально негде хоронить людей, потому что старое кладбище прямо на берегу Байкала. Подобрали участок в двух-трех километрах от села, но это земли лесного фонда, там рубить не надо, там не покрытая лесом площадь, но тем не менее это земли лесного фонда. На землях лесного фонда кладбища размещать нельзя. Чтобы кладбище разместить, необходимо перевести земли лесного фонда в земли других категорий – в земли населенных пунктов. А перевод запрещен. Поэтому мы кладбище разместить не можем, - говорит заместитель министра.
Новый законопроект не снял какой-либо части проблем.
- Принятие данного законопроекта, которое мы с вами сегодня обсуждаем, не решает этих проблем. БАМ нужен нам всем, мы должны соединить Дальний Восток с западной точкой нашей страны. Да, это проблема решена, и мы будем чётко отслеживать, контролировать все процессы, связанные со сплошной рубкой, с переводом земель лесного фонда, - заключила Капустина.
«Негде хоронить людей»: В Бурятии накопились проблемы по Центральной экологической зоне Байкала
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