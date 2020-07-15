Во всех трёх районах состоится личный приём граждан
Прокурор Бурятии Галина Ковалёва проведёт приём граждан 16 июлягода в прокуратуре Прибайкальского района, 21 июля в Гусиноозёрской межрайонной прокуратуре и 28 июля в прокуратуре Кяхтинского района.
Для записи на приём необходимо обратиться в районные и межрайонную прокуратуры лично либо по телефонам:
прокуратура Прибайкальского района 8(301-44) 52-2-21,
Гусиноозерская межрайонная прокуратура 8(301-45) 42-5-76,
прокуратура Кяхтинского района 8(301-42) 91-3-99, 91-6-08.
Прокурор Бурятии проедется по трём районам
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