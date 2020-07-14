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Улан-удэнские депутаты рекомендовали остановить некачественный ремонт дороги

Улан-удэнские депутаты рекомендовали остановить некачественный ремонт дороги
Власть,  Фото:Улан-Удэнский горсовет
Асфальт дорожники укладывали прямо на песок

Инициативная группа в лице депутатов горсовета и общественников выявила грубые нарушения, допущенные при ремонте дороги. Депутаты Улан-Удэнского городского совета совершили сегодня, 14 июля, контрольный выезд на ремонтируемый участок дороги на станции Дивизионная – от ул. Сотниковская до ул. Акмолинская. Работы на участке проводит компания «Дорремстрой», сумма подряда свыше 19 млн рублей, сообщили в Улан-Удэнском горсовете депутатов.

Выявлены многочисленные нарушения, допущенные строителями во время проведения ремонтных работ. В итоге было рекомендовано приостановить деятельность подрядчика.

— Некачественно во многих местах. Асфальт кладётся на песок, его толщина в некоторых местах около 1 см, где-то и 3,5. Уровень не соответствует. Под бетонными обоймами бордюрных камней самого бетона залито мало, на стыках едва хватило. Как уже честно признался сам подрядчик, в смете не заложено. В общем, очень много нареканий. Поэтому мы предлагаем приостановить работы до 31 июля, до устранения всех замечаний, — заявил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.



— В целом от этого объекта очень печальные впечатления, потому что сплошные нарушения по всей длине улицы. Подрядчик говорит, что у него не хватило бетона и из-за этого не забетонировали должным образом бордюры на пешеходной дорожке. Но чаще всего это уловка со стороны подрядчиков, которые хотят сэкономить и мастерам на участках выдают условно меньше. И кусками его кладут. Ну, раньше это, видимо, проходило незаметно, и они думали, что сейчас также пройдет. Но мы вскрыли несколько участков и увидели, что там творится, — отметил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков.

По словам депутата Жаргала Цыбикова, подрядчик должен нести полную ответственность за качество ремонта, а не экономить на строительстве.

— Когда подрядчик ссылается на то, что каких-то пунктов нет в смете, а они должны быть, то здесь я считаю организация, которая заходит на торги, должна нести полную ответственность, — отметил он.

— Думаю, что с этого года благодаря депутатскому контролю, стандарты при строительстве будут соблюдаться. И, наконец-то, у нас дороги станут комфортными для жителей, — подвел итоги депутат по округу Владимир Ильин.

Инициативная группа по контролю за дорожно-ремонтными работами сформирована по предложению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. В неё вошли депутаты, представители Общественной палаты города Улан-Удэ, активные горожане и представители некоммерческой организации «Союз дорожников Бурятии».

дорожный ремонт ГорсоветУУ
 
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