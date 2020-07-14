Нарушения выявили в Северобайкальске
Северобайкальская межрайонная прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства в деятельности муниципальных предприятий в Северобайкальске.
- Согласно федеральному закону «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на унитарное предприятие возложена обязанность по хранению списка аффилированных лиц по месту нахождения его руководителя. Вопреки закону, муниципальными предприятиями «Байкалводоканал» и «Управление архитектуры» указанная обязанность не исполнялась, - сообщает прокуратура Бурятии.
В отношении руководителей предприятий возбудили два дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.25 КоАП РФ (неисполнение унитарным предприятием обязанности по хранению документов, которые предусмотрены законодательством о муниципальных унитарных предприятиях, хранение которых является обязательным). Мировые судьи привлечены их к административной ответственности, назначены штрафы.
- Кроме того, межрайонный прокурор внес представления руководителям предприятий, которые удовлетворены. Нарушения устранены, список аффилированных лиц разработан, назначено ответственное лицо за его ведение, - уточнили в прокуратуре.
В Бурятии муниципальные предприятия нарушали антикоррупционный закон
Власть, Фото:
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