В Бурятии муниципальные предприятия нарушали антикоррупционный закон

Нарушения выявили в Северобайкальске



Северобайкальская межрайонная прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства в деятельности муниципальных предприятий в Северобайкальске.



- Согласно федеральному закону «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на унитарное предприятие возложена обязанность по хранению списка аффилированных лиц по месту нахождения его руководителя. Вопреки закону, муниципальными предприятиями «Байкалводоканал» и «Управление архитектуры» указанная обязанность не исполнялась, - сообщает прокуратура Бурятии.



В отношении руководителей предприятий возбудили два дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.25 КоАП РФ (неисполнение унитарным предприятием обязанности по хранению документов, которые предусмотрены законодательством о муниципальных унитарных предприятиях, хранение которых является обязательным). Мировые судьи привлечены их к административной ответственности, назначены штрафы.



- Кроме того, межрайонный прокурор внес представления руководителям предприятий, которые удовлетворены. Нарушения устранены, список аффилированных лиц разработан, назначено ответственное лицо за его ведение, - уточнили в прокуратуре.

