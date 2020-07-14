Бурятское УФАС выявило техническую ошибку в закупке

Нарушения выявили в закупке, связанной с благоустройством улицы в Закаменске



Бурятское УФАС признало обоснованной жалобу ООО «Жада» на нарушения при проведении запроса предложений в Закаменске. Цель запроса предложений – разработка проектно-сметной документации на благоустройство улицы Титова в Закаменске. Заказчиком закупки является МАУ «Кристалл», сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.



Комиссия УФАС подтвердила наличие нарушений в части несоответствия отдельных положений закупочной документации и извещения. Разночтения касаются размера обеспечения закупки. Кроме того, при заполнении извещения организатор торгов не отметил, что закупка проводится среди субъектов малого предпринимательства.



Данные нарушения являются следствием технической ошибки. Они фактически не привели к ограничению конкуренции, так как у потенциальных участников есть возможность обратиться к заказчику за разъяснениями документации.



Также в нарушение законодательства заказчик не установил условие о приоритете товаров российского происхождения. Тем не менее, победителем закупки определена российская компания.



Поскольку фактического нарушения прав и законных интересов заявителя не установлено, Бурятское УФАС приняло решение не выдавать предписание. Материалы рассмотренной жалобы направлены должностному лицу управления для возбуждения административного производства в отношении заказчика.

