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В Иркутске из-за пожара осмотрят все многоквартирные дома

В Иркутске из-за пожара осмотрят все многоквартирные дома
Власть, 
Накануне горела крыша 17-этажного дома в микрорайоне Солнечный

До 1 августа обследовать все многоквартирные дома областного центра поручил сегодня, 13 июля, исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на заседании регионального оперативного штаба. Рейды проведут сотрудники МЧС, полиции и управляющих компаний.

Поручение связано с пожаром, который произошёл в минувшее воскресенье на крыше 17-этажного дома в микрорайоне Солнечный. Огнём повреждена кровля на площади 100 квадратных метров. В ходе ликвидации пожара было эвакуировано 18 человек. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

- Жилое помещение, в котором возник пожар, сдавалось посуточно. На крыше жарили шашлыки. Соседи постоянно жаловались. Как такое могло произойти? Есть обращение, значит, должен быть ответ. Есть нарушение – виновных нужно привлечь к ответственности. Никто не имеет права действовать в ущерб людям, которые живут рядом. Беда рядом ходит. Я видел, как люди, чтобы спастись, прыгали с многоэтажек. Видел и горе, и слезы. Беспредел этот нужно завершать! Проведите рейдовые осмотры. Изучите состояние технических систем пожаротушения. В многоквартирном доме в Солнечном они были в нерабочем состоянии. В этот раз обошлось без пострадавших, а могла произойти трагедия. Наша задача – вместе в рамках профилактических надзорных мероприятий не допустить этого, – подытожил врио губернатора.
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