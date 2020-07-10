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В Забайкалье ограничат продажу алкоголя в день трезвости

В Забайкалье ограничат продажу алкоголя в день трезвости
Власть,  Фото:pixabay.com
Всероссийский день трезвости отмечается в России 11 сентября

10 июля в ходе сессии законодательного собрания Забайкальского края депутаты поддержали законодательную инициативу главы региона Александра Осипова об установлении ограничений на розничную продажу алкогольной продукции в Забайкалье во всероссийский день трезвости – 11 сентября.

Ограничения продаж алкоголя в день трезвости уже введены в других регионах России, например, в Удмуртской Республике, Белгородской, Иркутской, Саратовской областях.

День трезвости отмечается в России уже более ста лет. Его цель – привлечение внимания общества к проблеме злоупотребления спиртным, борьба с пьянством среди подростков. По данным социологического опроса, проведённого в марте 2020 года, в Забайкалье более 37% опрошенных назвали алкоголизацию населения одной из пяти самых актуальных проблем общества. Показатель отношения к алкоголизации у забайкальцев выше, чем у жителей других регионов России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край алкоголь запрет на продажу спиртных напитков
 
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