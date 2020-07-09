Выпускница улан-удэнского вуза стала первым замом в минэкономразвития Забайкалья

До этого она 15 лет работала в сфере маркетинга
Марина Максарова стала первым заместителем министра экономического развития Забайкальского края. В министерстве она начала работу в должности заместителя министра в марте текущего года благодаря кадровому проекту правительства края «Забайкальский призыв». С 8 июля назначена первым заместителем министра экономического развития Забайкалья.
Марина Максарова родилась в посёлке Могойтуй. Закончила Восточно-Сибирский государственный технологический университет в Улан-Удэ по специальности «Маркетинг».
15 лет работала в сфере маркетинга, занималась частной практикой, аутсорсингом и проектной деятельностью по запуску маркетинговых кампаний. Управляла проектами в сферах: продуктовый и строительный ритейл, сельское хозяйство, промышленность, туризм, биофарм, инвестиционный менеджмент, экспортная деятельность, социальное предпринимательство и IT-технологии. Работала в пяти регионах страны, в том числе Кемеровской и Иркутской областях, Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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