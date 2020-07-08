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Министр спорта Иркутской области уходит в начальники училища

Министр спорта Иркутской области уходит в начальники училища
Власть,  Фото:правительство Иркутской области
Илья Резник уходит с поста руководителя министерства спорта Иркутской области

Резник собирается возглавить училище олимпийского резерва в Иркутске, сообщает ИА «ИрСити».

«Решил себя попробовать в новом качестве. Мне это интересно», — цитирует его «ИрСити».

Илья Резник возглавляет министерство спорта Иркутской области с 2015 года.

Справка:

Илья Резник родился в 1972 году в Ангарске. Спортивную карьеру в баскетболе начал в иркутском клубе «Строитель» в 1990 году. Через год играл в московском «Динамо», затем выступал за команды Черемхова, Иркутска, Владивостока. В 2003 – 2004 гг. – игрок санкт-петербургского баскетбольного клуба «КОНТИ», затем клуба «Спартак» (г. Санкт-Петербург).

В 2005 – 2006 гг. работал старшим менеджером в ЗАО «Байкальский деловой союз» в г. Иркутске. В 2006 – 2007 гг. – советник, помощник руководителя администрации губернатора Иркутской области. С 2007 по 2011 год – помощник губернатора Иркутской области. С марта 2011 по октябрь 2015 года занимал должность первого заместителя министра по физической культуре, спорту и молодежной политики Иркутской области.

С 28 октября 2015 по 31 мая 2016 года – министр по физической культуре, спорту и молодежной политики Иркутской области. С 1 июня 2016 года назначен министром спорта Иркутской области.

В 1996 году окончил Университет Джона Брауна в США по специальности «Менеджмент», в 1999 году – Иркутский государственный технический университет по специальности «Мировая экономика».
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