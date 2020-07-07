Мэр Улан-Удэ: «Контроль качества в ходе ремонта даёт возможность исправить ошибки сразу»

Игорь Шутенков проверил дорожный ремонт на Хахалова



Сегодня, 7 июля, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход ремонта дороги по улице Хахалова. Здесь обновили около 500 метров дорожного полотна и обустроили тротуары на сумму более 13 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Игорь Шутенков отметил, что этот участок одним их первых будет сдаваться в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



- Хахалова - одна из первых улиц, которая сдаётся своевременно и быстро. Подрядчик ООО «Легион-1» вовремя зашёл, заранее подготовил технику, кадровый состав, заключил договора на поставку асфальта, щебня, гравия, бордюр и вот уже завершает работы. Осталось расставить знаки и нанести разметку, - рассказал мэр. - На данном участке был и общественный контроль, и контроль депутатов и контроль Улан-Удэстройзаказчика. Осталось пройти лабораторные исследования и будем принимать работу.



Также Игорь Шутенков поблагодарил подрядчика за то, что он выполнил ряд работ, не вошедших в смету, за свой счёт.



- Это некоторые проезды, проходы к домам, тропинки. Также подрядчик на добровольных основах решил поучаствовать в озеленении нашего города, и непредусмотренный в смете завоз чернозёма на газоны, и посев травы выполняет за свой счёт, как подарок нашему городу, горожанам, жителям этой улицы, - сказал мэр.



Дорожники рассказали о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в работе.



- Была сложность с канализационными люками, но мы этот вопрос отработали вне сметы. Все бетонные крышки, которые были поломаны, мы заменили. Технический сложный был участок от «Диамеда» до конца улицы, но мы решили вопрос. Где-то согласовывали съезды, примыкания, были такие моменты, но это всё оперативно решалось, согласовывалось с заказчиком и общественностью, - сообщил коммерческий директор ООО «Легион-1» Сетрак Кучукян.



Срок окончания работ по контракту до 1 сентября, но подрядчик намерен выполнить всё до 15 июля.



Игорь Шутенков отметил, что впервые в этом году городские власти принципиально по-новому подошли к ремонту дорог.



- Контроль качества мы начали осуществлять уже в процессе производства ремонтных работ. Может быть это и неудобно, и непривычно, но мы считаем, что качественная работа для нас важна. Это дает возможность исправить ошибки сразу. Не плодить одну ошибку за другой, а исправлять ошибки и уже потом идти дальше. Конечно, это дает свой положительный эффект, - отметил мэр.



Местные жители уже оценили ремонт дороги по улице Хахалова.



- Очень даже прекрасно. Чистенько, аккуратненько. Вот ещё озеленить до конца, потом вот это разровнять, а остальное все окей. Самое главное, дети могут по дорожкам покататься. Раньше был старый асфальт - то есть, то его нет. Красиво. Спасибо! – сказала жительница улицы Хахалова Анна.



Довольны ремонтом и водители, которым раньше приходилось лавировать между глубокими выбоинами в асфальте.



- Мне понравилось. Хорошо. Спасибо! Качественно сделано, - отметил водитель Сергей.



В планах мэрии изыскать дополнительные средства на то, чтобы отремонтировать участок в 40 метров до конца улицы Хахалова, который изначально не вошёл в проект. Предварительно, на это понадобится около одного миллиона рублей.



Масштабный ремонт дорог в Улан-Удэ проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного по поручению президента России Владимира Путина и рассчитанного до 2024 года. В этом году на ремонт автодорог в Улан-Удэ выделено в два раза больше средств, чем в 2019-м - 700 млн рублей. Будет отремонтировано 27 участков общей протяжённостью 28,7 км.





