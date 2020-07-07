Автор объявления утверждает, что рубашка была забыта в отеле
На сайте Avito выставили на продажу рубашку, автор объявления утверждает, что она принадлежала Владимиру Путину. Продавец заявляет, что рубашка размера 48-50 была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде и её нашли при уборке номера.
«Рубашка не стирана, при необходимости готов отдать на экспертизу», - говорится в объявлении.
Стартовая цена – 165 тысяч рублей.
Журналистам кремлёвского пула РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг подлинность объявления. Песков заявил, что Путин не мог забыть рубашку в отеле: «Такого быть не может».
Автор объявления продолжает настаивать на его подлинности.
«Могут отрицать, да, но при покупке будет всё ясно. Фотографию бирки увидит только покупатель рубашки», — поспорил с Кремлем продавец. Его слова приводит издание «Подъём».
Продавец заявил, что готов отдать вещь за 150 тысяч рублей, если покупатель сам проведёт экспертизу ДНК.
«Рубашку Путина» продают на Avito за 165 тысяч рублей
Власть, Фото:
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