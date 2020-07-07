«Рубашку Путина» продают на Avito за 165 тысяч рублей

Автор объявления утверждает, что рубашка была забыта в отеле



На сайте Avito выставили на продажу рубашку, автор объявления утверждает, что она принадлежала Владимиру Путину. Продавец заявляет, что рубашка размера 48-50 была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде и её нашли при уборке номера.



«Рубашка не стирана, при необходимости готов отдать на экспертизу», - говорится в объявлении.



Стартовая цена – 165 тысяч рублей.



Журналистам кремлёвского пула РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг подлинность объявления. Песков заявил, что Путин не мог забыть рубашку в отеле: «Такого быть не может».



Автор объявления продолжает настаивать на его подлинности.



«Могут отрицать, да, но при покупке будет всё ясно. Фотографию бирки увидит только покупатель рубашки», — поспорил с Кремлем продавец. Его слова приводит издание «Подъём».



Продавец заявил, что готов отдать вещь за 150 тысяч рублей, если покупатель сам проведёт экспертизу ДНК.

