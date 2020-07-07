В Бурятии сотрудник районной администрации проигнорировал прокурора

Начальник отдела администрации «забыл» про требование прокурора



За невыполнение требования прокурора Кяхтинского района Бурятии сотрудник районной администрации привлечён к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Ранее прокуратура проверяла исполнение законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в деятельности администрации Кяхтинского района.



В ходе проверки прокурор района направил главе администрации требование о предоставлении информации. В нарушение федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», начальник отдела районной администрации в установленный законом срок ответ на требование не подготовил.



Прокурор района в отношении ответственного исполнителя возбудил административное производство по ст. 17.7 КоАП РФ «Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом». Мировой судья судебного участка № 1 Кяхтинского района виновному назначил штраф в размере двух тысяч рублей.



В ходе рассмотрения административного дела ответ на требование прокурора подготовлен.

