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В Бурятии сотрудник районной администрации проигнорировал прокурора

В Бурятии сотрудник районной администрации проигнорировал прокурора
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Начальник отдела администрации «забыл» про требование прокурора

За невыполнение требования прокурора Кяхтинского района Бурятии сотрудник районной администрации привлечён к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Ранее прокуратура проверяла исполнение законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в деятельности администрации Кяхтинского района.

В ходе проверки прокурор района направил главе администрации требование о предоставлении информации. В нарушение федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», начальник отдела районной администрации в установленный законом срок ответ на требование не подготовил.

Прокурор района в отношении ответственного исполнителя возбудил административное производство по ст. 17.7 КоАП РФ «Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом». Мировой судья судебного участка № 1 Кяхтинского района виновному назначил штраф в размере двух тысяч рублей.

В ходе рассмотрения административного дела ответ на требование прокурора подготовлен.
прокуратура Кяхтинский район
 
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