В Иркутской области выдвигаются кандидаты на муниципальные выборы

Единый день голосования пройдёт 13 сентября



В Иркутской области полным ходом идёт выдвижение кандидатов для участия в муниципальных выборах, назначенных на единый день голосования 13 сентября. По данным на утро 6 июля, для участия в выборах мэра Качугского района выдвинулся председатель районной думы Андрей Саидов. На кресло главы Бутаковского муниципального образования претендует временно неработающий Константин Леоненко.



На должность мэра Зиминского района выдвинулись действующий глава Услонского муниципального образования Олег Сухарев и врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска Екатерина Сухарева. Для участия в предвыборной борьбе за пост мэра Братского района выдвинулся действующий глава района Алексей Баловнев.



Документы для участия в выборах мэра Иркутского района представил предприниматель Константин Барановский, мэра Мамско-Чуйского района – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Алексей Морозов.



На повторных выборах депутата думы Иркутска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16 выдвинулся предприниматель Иван Савушкин, на выборах думы Ангарского городского округа – балетмейстер Мария Бачина (одномандатный избирательный округ №4), депутатов думы Листвянского МО – директор ООО «Крестовая падь» Артём Подашов (пятимандатный избирательный округ №1), думы Усть-Кутского МО – начальник участка учёта и реализации МТР для Якутского проекта ООО «РН-Снабжение» Светлана Баженова (многомандатный избирательный округ №5).



Всего на территории региона в сентябре пройдут 85 муниципальных кампаний, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Иркутской области.

