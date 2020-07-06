 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Июля

05 Июля

Популярное

В Иркутской области началось формирование нового состава общественной палаты

В Иркутской области началось формирование нового состава общественной палаты
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
С 6 июля по 5 августа проводится приём документов от некоммерческих организаций по выдвижению кандидатов

С 6 июля началась процедура формирования нового состава общественной палаты Иркутской области, сообщает управление губернатора и правительства региона по связям с общественностью и национальным отношениям.

Правом выдвижения кандидатов обладают некоммерческие организации, соответствующие требованиям. Они вправе предложить одного кандидата в члены из числа граждан, проживающих на территории Иркутской области.

Документы о выдвижении кандидата в члены общественной палаты предоставляются не позднее 5 августа 2020 года в управление губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям. Документы могут быть представлены путём личного обращения уполномоченного представителя некоммерческой организации или почтой.
Иркутская область Общественная палата
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии отчитается о работе правительства
Глава Бурятии отчитается о работе правительства
Власть, 06.07.2020
Большой отчёт состоится в Народном Хурале
Первого президента Бурятии наградили «Трудовой доблестью»
Первого президента Бурятии наградили «Трудовой доблестью»
Власть, 04.07.2020
Леонид Потапов получил госнаграду в свой юбилей
Минздрав считает, что Россия вернётся к нормальной жизни не раньше февраля
Минздрав считает, что Россия вернётся к нормальной жизни не раньше февраля
Власть, 04.07.2020
Об этом сказал министр здравоохранения Мурашко
С выборов губернатора Иркутской области снялся один человек
С выборов губернатора Иркутской области снялся один человек
Власть, 03.07.2020
Участие в гонке продолжают 16 кандидатов
В одном из районов Забайкалья прокуратура требует открыть приют для животных
В одном из районов Забайкалья прокуратура требует открыть приют для животных
Власть, 03.07.2020
Бездействие администрации Петровск-Забайкальского района назвали нарушением принципа гуманности
Руководство «Газпрома» поблагодарило главу Бурятии
Руководство «Газпрома» поблагодарило главу Бурятии
Власть, 03.07.2020
Благодарность пришла за помощь в эвакуации вахтовиков из Якутии
Сити-менеджер Читы руками сломал свежеуложенный асфальт
Власть, 03.07.2020
«Такой асфальт должен быть?» - добивался ответа сити-менеджер
Российский омбудсмен помогает решить проблему жителя Бурятии
Российский омбудсмен помогает решить проблему жителя Бурятии
Власть, 03.07.2020
Жителя Бурятии посчитали мёртвым на родине в Молдавии
Алексей Цыденов поблагодарил жителей Бурятии
Алексей Цыденов поблагодарил жителей Бурятии
Власть, 03.07.2020
Глава Бурятии выпустил видеообращение по итогам голосования по Конституции
В Бурятию сегодня прилетит глава Ростуризма
В Бурятию сегодня прилетит глава Ростуризма
Власть, 03.07.2020
Утром 3 июля в Улан-Удэ прилетает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
Миронов предложил досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок
Миронов предложил досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок
Власть, 02.07.2020
Политик заявил о «логичном продолжении процесса»
Врио губернатора Иркутской области проехался по незаконным лесозаготовкам
Врио губернатора Иркутской области проехался по незаконным лесозаготовкам
Власть, 02.07.2020
Власти заявляют о снижении объёмов незаконной заготовки леса
Глава Бурятии встретился с ветеранами боевых действий
Глава Бурятии встретился с ветеранами боевых действий
Власть, 02.07.2020
1 июля в Бурятии отметили День ветерана боевых действий
Прокуратура проинформировала главу Бурятии о невыдаче лекарств
Прокуратура проинформировала главу Бурятии о невыдаче лекарств
Власть, 02.07.2020
Лекарствами не обеспечивались люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^