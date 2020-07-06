В Иркутской области началось формирование нового состава общественной палаты

С 6 июля по 5 августа проводится приём документов от некоммерческих организаций по выдвижению кандидатов



С 6 июля началась процедура формирования нового состава общественной палаты Иркутской области, сообщает управление губернатора и правительства региона по связям с общественностью и национальным отношениям.



Правом выдвижения кандидатов обладают некоммерческие организации, соответствующие требованиям. Они вправе предложить одного кандидата в члены из числа граждан, проживающих на территории Иркутской области.



Документы о выдвижении кандидата в члены общественной палаты предоставляются не позднее 5 августа 2020 года в управление губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям. Документы могут быть представлены путём личного обращения уполномоченного представителя некоммерческой организации или почтой.

