Об этом сказал министр здравоохранения Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что возвращение к полноценной жизни в РФ до февраля следующего года маловероятно. Об этом сообщает «Интерфакс».
- Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелёты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдёт раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса, - сказал Мурашко в интервью «Интерфаксу» в пятницу.
Отвечая на вопрос, правильно ли продолжать носить маску на улице, министр ответил утвердительно. Вместе с тем, по его словам, «всё зависит от ситуации - если рядом нет большого количества людей, можно обойтись без нее, например, на даче».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии 3100 случаев заражения COVID-19 (+29 за сутки).
Минздрав считает, что Россия вернётся к нормальной жизни не раньше февраля
Власть, Фото:
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