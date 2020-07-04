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Минздрав считает, что Россия вернётся к нормальной жизни не раньше февраля

Минздрав считает, что Россия вернётся к нормальной жизни не раньше февраля
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Об этом сказал министр здравоохранения Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что возвращение к полноценной жизни в РФ до февраля следующего года маловероятно. Об этом сообщает «Интерфакс».

- Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелёты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдёт раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса, - сказал Мурашко в интервью «Интерфаксу» в пятницу.

Отвечая на вопрос, правильно ли продолжать носить маску на улице, министр ответил утвердительно. Вместе с тем, по его словам, «всё зависит от ситуации - если рядом нет большого количества людей, можно обойтись без нее, например, на даче».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии 3100 случаев заражения COVID-19 (+29 за сутки)
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