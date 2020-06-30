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Зампред правительства Бурятии: «Мы не гонимся за протоколами»

Зампред правительства Бурятии: «Мы не гонимся за протоколами»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии с начала сезона произошло 368 лесных пожаров

В Бурятии с начала пожароопасного сезона проведено почти 15 тысяч рейдов патрулирования лесов и выявлено 2619 нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено более 1300 административных дел, а сумма наложенных штрафов превысила 6,8 млн рублей.

- Конечно же, это очень высокие показатели. Самая главная задача – это не допустить пожаров. Мы не гонимся за протоколами, мы только стремимся, чтобы на территории республики было чистое небо, чтобы не страдали наши леса, поля. И самая главная задача на сегодня – это не допустить перехода огня с лесного массива на населённые пункты, - сказал зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.

На сегодня по вине человека возникло более 63% всех лесных пожаров. Оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки в Бурятии составила 85,5%.

- Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 368 лесных пожаров на общей площади 74,4 тысячи га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 320 лесных пожаров на общей площади чуть больше 58 тысяч га, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.


Лес лесные пожары
 
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