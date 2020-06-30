Генплан Листвянки признан незаконным

Генеральный план Листвянки повлёк хаотичную застройку и освоение защитных лесов



19 июня Иркутский областной суд удовлетворил иск природоохранного прокурора о признании недействующим генерального плана Листвянского муниципального образования. Основанием обращения в суд послужило нарушение порядка принятия оспариваемого нормативного правового акта, противоречие его положений законодательству, имеющему большую юридическую силу.



Листвянское муниципальное образование находится на побережье озера Байкал, входит в территорию Прибайкальского нацпарка и границы объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, относится к территории, ограниченной в обороте с особыми условиями использования.



- Расположение Листвянки образования обуславливает необходимость согласования документов территориального планирования и социально-экономического развития с уполномоченными федеральными органами. Более того, Генеральный план должен содержать характеристики зон с особыми условиями использования территории, а именно ограничения и запрещенные виды деятельности, установленные для центральной экологической зоны Байкальской природной территории, водоохраной зоны Байкала, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



В границы населённых пунктов также включены леса особо охраняемой природной территории, заповедные территории, с установлением для них зон, противоречащих режиму, установленному федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях».



Замечания, послужившие основанием отказа в согласовании генерального плана, не устранены, однако проект генерального плана был утверждён Думой Листвянки.



- Нарушения, с которыми был принят генеральный план повлекли незаконную и хаотичную застройку, освоение защитных лесов, выполняющих особую природоохранную функцию, отсутствие зон затопления и подтопления, отсутствие границ и режимов округов охраны лечебных радоновых минеральных вод «Никола» и минеральных питьевых лечебных вод, содержащих растворенные органические вещества (Сорг) и ионы фтора «Ангарские хутора», - уточнили в прокуратуре.





