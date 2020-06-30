Кандидат в детские омбудсмены Бурятии проходит согласование

Наталью Ганькину будут утверждать на пост нового детского омбудсмена через неделю
7 июня на сессии Народного Хурала будет рассмотрен вопрос о новом уполномоченном по правам ребёнка в Бурятии. Кандидат – Наталья Ганькина, экс-сотрудница прокуратуры, сейчас трудящаяся в администрации главы и правительства Бурятии. Согласно закону, Хурал должен дать согласие главе Бурятии на назначение детского омбудсмена.
О том, что следующим детским омбудсменом планируется утвердить Наталью Ганькину, стало известно в начале июня, с подачи Телеграм-канала «Степной дозор». Сейчас кандидатура Ганькиной проходит необходимое согласование в комитетах парламента Бурятии. Как сообщает пресс-служба Хурала, единогласно поддержали её кандидатуры депутаты из комитета по социальной политике.
Кандидата представила председатель комитета государственной службы и кадровой политики администрации главы Лариса Гончикова. Она сообщила, что Наталья Ганькина имеет высшее юридическое образование. 12 лет она работала в прокуратуре Бурятии. В настоящее время занимает должность начальника отдела антикоррупционой экспертизы, договорной и судебной работы государственно-правового комитета администрации главы Бурятии.
Ганькина поделилась своим видением основных направлений в деятельности уполномоченного по правам ребенка. По её словам, среди приоритетов - охрана жизни и здоровья детей, меры поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работа с детьми, которые вступили в конфликт с законом.
- Важное направление - рассмотрение обращений граждан, проведение личных приемов, выезды в районы. Именно выезды на место позволяют лично увидеть самые болезненные вопросы и позволяют оперативно и эффективно защищать права детей на местах, - пояснила она.
Наталья Ганькина положительно отозвалась о принятых в 2019 году законах, которые предоставили право уполномоченному по правам ребёнка самостоятельно обращаться в суд с заявлением об оспаривании действий органов власти, должностных лиц, которые нарушают права детей.
Ответила она на вопрос, насколько сегодня общественность может помочь в работе уполномоченного. По её словам, органы социальной защиты, анализируя причины произошедших ЧП, часто приходят к выводу, «что многие видели, замечали, но своевременно не подавали сигнал». Надо развивать общественные институты, чтобы предотвращать ЧП с детьми, заявила Наталья Ганькина. При этом необходимо «соблюдать баланс, чтобы система не превратилась в карательный механизм, когда по единственному звонку со стороны соседей ребенка изымали из семьи».
Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас занимает пост уполномоченного по правам ребёнка с приставкой «и.о» Татьяна Вежевич.
Год назад Народный Хурал не дал согласие на переназначение Татьяны Вежевич на пост детского омбудсмена, который она занимала больше девяти лет. «За» Вежевич проголосовали 26 депутатов, 31 – против. Сама она после голосования заявила, что её мнение «конечно, двоякое».
Кандидат в детские омбудсмены Бурятии проходит согласование
Власть, Фото:
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