Глава Окинского района Бурятии получил представление прокуратуры

Представление глава района получил из-за дамбы



Прокуратура Окинского района Бурятии проверила исполнение законодательства о безопасности гидротехнических сооружений.



В муниципальной собственности находится защитная дамба в селе Орлик.



- В нарушение федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений», администрация района не обеспечила разработку и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения, не составила декларацию безопасности, не вела контроль за показателями состояния дамбы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



По постановлению прокурора района администрация Окинского района привлечена к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП РФ (нарушение требований к обеспечению безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений). Назначен штраф в 20 тысяч рублей.



Кроме того, прокурор внёс главе района представление. По результатам его рассмотрения установлен контроль за состоянием дамбы. Устранение нарушений находится на контроле, сообщили в прокуратуре Бурятии.





