Представление глава района получил из-за дамбы
Прокуратура Окинского района Бурятии проверила исполнение законодательства о безопасности гидротехнических сооружений.
В муниципальной собственности находится защитная дамба в селе Орлик.
- В нарушение федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений», администрация района не обеспечила разработку и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения, не составила декларацию безопасности, не вела контроль за показателями состояния дамбы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
По постановлению прокурора района администрация Окинского района привлечена к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП РФ (нарушение требований к обеспечению безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений). Назначен штраф в 20 тысяч рублей.
Кроме того, прокурор внёс главе района представление. По результатам его рассмотрения установлен контроль за состоянием дамбы. Устранение нарушений находится на контроле, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Глава Окинского района Бурятии получил представление прокуратуры
Власть, Фото:
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