В Бурятии чиновники закрыли глаза на смертельные ДТП

Аварий можно было бы избежать, сделав уличное освещение
По иску прокурора администрацию Заиграевского района Бурятии обязали обеспечить уличное освещение вдоль автомобильной дороги.
Проверка прокуратуры и ГИБДД выявила, что в нарушение федерального закона «О безопасности дорожного движения», вдоль автомобильной дороги по центральной улице села Эрхирик отсутствует уличное освещение. С 2017 по 2019 годы на данном участке дороги произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли три человека. При этом три аварии произошли как раз в тёмное время суток.
- Администрация района не принимает должных мер по устранению причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, - пришла к выводу прокуратура.
Прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию района обязанности организовать уличное освещение.
Заиграевский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил. Решение суда пока не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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