Конкурс выиграла чиновница администрации Улан-Удэ
В Бурятии стали известны результаты конкурса на замещение вакантной должности первого заместителя министра экономики республики - председателя комитета инвестиций.
19 июня конкурсная комиссия признала победителем Эльвиру Сергеевну Дабаеву.
На сайте республиканского правительства документа о её назначении на должность пока нет.
Согласно сайту мэрии Улан-Удэ, Эльвира Дабаева трудится заместителем председателя по экономике комитета по строительству.
Как сообщал «Байкал-Daily», должность первого заместителя министра экономики Бурятии стала вакантной в апреле 2020 года. Тогда с поста по собственному желанию ушёл Вячеслав Ирильдеев. Он был назначен на эту должность в августе 2019 года. Ранее трудился вице-спикером Народного Хурала.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе стало известно, что минэкономики Бурятии просит три миллиона рублей на кадровый аудит. В документе говорится, что сотрудники министерства уходят домой поздно, но производительность остаётся низкой.
В Бурятии стало известно имя нового первого замминистра экономики
Власть, Фото:
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