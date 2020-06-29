Забайкалье хочет перейти ко второму этапу снятия ограничений

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

В крае наметилась положительная динамика в сдерживании распространения коронавируса



В Забайкальском крае региональное управление Роспотребнадзора готовит предложение о переходе на второй этап снятия ограничений. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявила главный санитарный врач края Светлана Лапа.



- Действительно нам на этой неделе нужно тщательно отслеживать все очаги инфекционного заболевания. Постепенно готовить к работе некоторые отрасли с помощью проведения занятий, семинаров для вхождения в работу. Снятие ограничительных мероприятий означает возобновление работы, но должен полностью соблюдаться регламент безопасности. Совместно с министерством экономического развития региона определимся по конкретным отраслям, которые можно будет ввести в работу, – сказала Светлана Лапа.



Она отметила, что в Забайкалье наметилась положительная динамика в сдерживании распространения коронавирусной инфекции.



Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, губернатор Александр Осипов призвал оценивать все риски и действовать, соблюдая все федеральные требования.



- Безусловно соблюдаем все федеральные требования, очень осторожно действуем, чтобы не вызвать рост заболевания. У нас уже есть опыт работы некоторых отраслей с определёнными ограничениями, нужно его проанализировать и подойти к разрешению работы других отраслей, – подчеркнул руководитель Забайкальского края.

