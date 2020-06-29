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В Бурятии создадут государственную службу языкового перевода

В Бурятии создадут государственную службу языкового перевода
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Новая служба будет в том числе будет переводить законы на бурятский язык

Государственная служба языкового перевода появится в Бурятии. Служба будет переводить законы и нормативно-правовые акты на бурятский язык. Также она будет заниматься художественным переводом произведений литературы и искусства с русского языка на бурятский и с бурятского на русский. Служба будет работать и над переводом театральных постановок и сценариев общественных мероприятий. Также государственная служба языкового перевода будет переводить наименования организаций, учреждений и предприятий, различные таблички и указатели.

Новую структуру создадут на базе республиканского центра «Бэлиг» по поддержке изучения национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности». Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе минобрнауки республики.

В структуре центра «Бэлиг» работает созданный в 2019 году республиканский центр по развитию бурятского языка. В настоящее время центр занимается разработкой проекта новой государственной программы развития бурятского языка на следующее десятилетие – 2021-2030 годы.

- На сегодняшний день ни в одном ВУЗе и ССУЗе страны не ведётся подготовка профессиональных переводчиков с бурятского языка на русский и с русского языка на бурятский. Планируется начать подготовку специалистов по профилю «Перевод и переводоведение» в БГУ. В случае положительного решения этого вопроса, вновь созданная служба станет базой для практической подготовки будущих переводчиков, - заявили в министерстве образования.


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