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В Бурятии вскрыли нарушения закона при реализации нацпроектов

В Бурятии вскрыли нарушения закона при реализации нацпроектов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
К примеру, представители управления капитального строительства приняли не полностью построенные спортзалы

Прокуратура Бурятии обеспечивает надзорное сопровождение реализации в республике мероприятий национальных проектов. В случаях выявления нарушений принимаются меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

К примеру, прокуроры Джидинского и Мухоршибирского районов выявили факты приёмки должностными лицами государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Бурятии» частично невыполненных работ по строительству спортивных залов в сёлах Инзагатуй и Мухоршибирь (национальный проект «Демография»).

Для устранения нарушений прокуроры внесли начальнику управления капстроительства представления. В отношении должных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

В Хоринском и Кижингинском районах без проведения торгов заключены муниципальные контракты на благоустройство территории в селе Новокижингинск и в селе Хоринск (национальный проект «Жильё и городская среда»). По постановлениям прокуроров должностные лица администраций привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ.

Прокурор Заиграевского района установил факт простоя оборудования, закупленного в рамках национального проекта «Культура». Только по итогам рассмотрения представления прокурора района в здании Новобрянской детской модельной библиотеки установлено приобретённое в 2019 году оборудование для людей с ограниченными возможностями.

В текущем году при реализации в республике национальных проектов прокуроры вскрыли более 170 нарушений закона, внесено 73 представления, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 35 лиц.
прокуратура
 
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