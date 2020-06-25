Консультант из Бурятии возглавила центр занятости Забайкалья

Власть, Фото: министерство труда и соцзащиты Забайкалья

У бывшей сотрудницы агентства занятости населения Бурятии стремительный карьерный взлёт



Директором краевого центра занятости населения Забайкальского назначена 43-летняя Арима Аюшеева. На свою должность она заступила сегодня, 25 июня, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.



До этого новоиспечённый директор трудилась в республиканском агентстве занятости населения Бурятии в должности консультанта.



Арима Аюшиева родилась 10 августа 1976 года в Чите. В 2001 году окончила московскую Академию труда и социальных отношений по квалификации «Юрист». Трудовую деятельность Арима Аюшиева начала в 1993 году делопроизводителем. В органах службы занятости трудится с 1996 года. С 2009 по 2012 годы Арима Аюшиева была начальником отдела территориального органа государственной службы занятости населения Забайкальского края – отдел на территории Агинского бурятского округа.



В 2012 году Арима Бадма-Доржиевна переехала в Улан-Удэ и заняла должность главного специалиста, а затем консультанта республиканского агентства занятости населения. Имеет классный чин - советник государственной гражданской службы Республики Бурятия 1 класса.





