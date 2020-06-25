 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Июня

24 Июня

Популярное

Консультант из Бурятии возглавила центр занятости Забайкалья

Консультант из Бурятии возглавила центр занятости Забайкалья
Власть,  Фото:министерство труда и соцзащиты Забайкалья
У бывшей сотрудницы агентства занятости населения Бурятии стремительный карьерный взлёт

Директором краевого центра занятости населения Забайкальского назначена 43-летняя Арима Аюшеева. На свою должность она заступила сегодня, 25 июня, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

До этого новоиспечённый директор трудилась в республиканском агентстве занятости населения Бурятии в должности консультанта.

Арима Аюшиева родилась 10 августа 1976 года в Чите. В 2001 году окончила московскую Академию труда и социальных отношений по квалификации «Юрист». Трудовую деятельность Арима Аюшиева начала в 1993 году делопроизводителем. В органах службы занятости трудится с 1996 года. С 2009 по 2012 годы Арима Аюшиева была начальником отдела территориального органа государственной службы занятости населения Забайкальского края – отдел на территории Агинского бурятского округа.

В 2012 году Арима Бадма-Доржиевна переехала в Улан-Удэ и заняла должность главного специалиста, а затем консультанта республиканского агентства занятости населения. Имеет классный чин - советник государственной гражданской службы Республики Бурятия 1 класса.


агентство занятости населения назначение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Консультант из Бурятии возглавила центр занятости Забайкалья
Консультант из Бурятии возглавила центр занятости Забайкалья
Власть, 25.06.2020
У бывшей сотрудницы агентства занятости населения Бурятии стремительный карьерный взлёт  
Бурятским политикам меняют пол в Сети
Бурятским политикам меняют пол в Сети
Власть, 25.06.2020
Из главы Бурятии, лидера бурятских коммунистов и других политиков создали эффектных брюнеток
Путина попросили помочь со словарём говоров старожилов Байкала
Путина попросили помочь со словарём говоров старожилов Байкала
Власть, 25.06.2020
О помощи попросила на церемонии вручения госпремий лауреат из Иркутска Галина Медведева
Председатель горсовета Улан-Удэ о параде: «Грандиозное мероприятие»
Председатель горсовета Улан-Удэ о параде: «Грандиозное мероприятие»
Власть, 24.06.2020
По площади Советов торжественным маршем прошли более 1200 военнослужащих и 50 единиц военной техники
Алексей Цыденов: «У меня нет ни гражданства иностранного, ни счетов за границей»
Алексей Цыденов: «У меня нет ни гражданства иностранного, ни счетов за границей»
Власть, 24.06.2020
Глава Бурятии высказался по важной, по его оценке, предлагаемой поправке в Конституцию
Глава Бурятии пообещал скейт-парк
Глава Бурятии пообещал скейт-парк
Власть, 24.06.2020
Алексей Цыденов не исключил, что скейт-парк появится уже в этом году
Глава Бурятии будет голосовать за новые автобусы
Глава Бурятии будет голосовать за новые автобусы
Власть, 24.06.2020
Глава Бурятии рассказал, что выберет на голосования за «Народный бюджет»
Глава Бурятии объяснил, почему нужно голосовать по поправкам в Конституцию
Глава Бурятии объяснил, почему нужно голосовать по поправкам в Конституцию
Власть, 23.06.2020
«Если мы хотим сохранить, то лучшее, что есть, и развиваться дальше», - высказался глава
Алексей Цыденов: «Как в детском лагере соблюдать социальную дистанцию?»
Алексей Цыденов: «Как в детском лагере соблюдать социальную дистанцию?»
Власть, 23.06.2020
Глава Бурятии ответил по ситуации с открытием летних лагерей
Глава Бурятии: «Кто бы мне ответил, когда будет газ»
Глава Бурятии: «Кто бы мне ответил, когда будет газ»
Власть, 23.06.2020
Алексей Цыденов оценил вероятность обеспечения Бурятии природным газом
Замминистра культуры Забайкалья назначена бывший замдиректора колледжа
Власть, 23.06.2020
Заместителем министра культура Забайкальского края назначена Оксана Мирсанова
Суд продлил домашний арест Баиру Жамбалову
Суд продлил домашний арест Баиру Жамбалову
Власть, 23.06.2020
Обвиняемый в смертельном наезде Баир Жамбалов не сможет выйти из дома всё лето
В Бурятии глава села отдал земли пенсионеров своему шурину
В Бурятии глава села отдал земли пенсионеров своему шурину
Власть, 23.06.2020
Он подделал доверенность и передал родственнику три земельных участка  
Суд обязал власти Бурятии ликвидировать ущерб от Джидинского комбината
Суд обязал власти Бурятии ликвидировать ущерб от Джидинского комбината
Власть, 23.06.2020
Ранее «самоустранение» ответственных повлекло возврат в федеральный бюджет субсидии в размере более 14 млн рублей
В Бурятии суд обязал обеспечить больницу аппаратами ИВЛ
В Бурятии суд обязал обеспечить больницу аппаратами ИВЛ
Власть, 23.06.2020
Республиканский минздрав добился отсрочки

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^