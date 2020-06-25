Бурятским политикам меняют пол в Сети

В Сети набирает популярность новый флешмоб. С помощью приложения FaceApp человеку на фотографии можно сменить пол – выглядит это, на удивление, очень правдоподобно. Местный паблик Crimburyatia.ru решил провести эксперимент и изменил внешность восьмерым известным политикам Бурятии.







В необычном преображении участвовали глава Бурятии Алексей Цыденов, лидер бурятских коммунистов, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, экс-мэры Александр Голков и Геннадий Айдаев, коммунист Баир Цыренов, телеведущий Батодалай Багдаев и депутат Госдумы Николай Будуев.























