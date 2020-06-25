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Бурятским политикам меняют пол в Сети

Бурятским политикам меняют пол в Сети
Власть,  Фото:Crimburyatia.ru
Из главы Бурятии, лидера бурятских коммунистов и других политиков создали эффектных брюнеток

В Сети набирает популярность новый флешмоб. С помощью приложения FaceApp человеку на фотографии можно сменить пол – выглядит это, на удивление, очень правдоподобно. Местный паблик Crimburyatia.ru решил провести эксперимент и изменил внешность восьмерым известным политикам Бурятии.


В необычном преображении участвовали глава Бурятии Алексей Цыденов, лидер бурятских коммунистов, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, экс-мэры Александр Голков и Геннадий Айдаев, коммунист Баир Цыренов, телеведущий Батодалай Багдаев и депутат Госдумы Николай Будуев.







Жители Бурятии начали бурно обсуждать эксперимент и даже выбирать самую красивую, по их мнению, женщину-политика: «Самая симпатичная - Баира Цыренова», «Спасибо, рассмешили с утра», «Самые симпатишные это Цыренов и Батодалай», «Вот это смешно», «Очень симпатичные лица получились у Цыденова, у действующего мэра. У Мархаева - железная леди, сразу видно настоящий мужчина!»

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии узнали, какой национальности известные люди республики. Так, с помощью фоторедактора «выяснилось», что Алексей Цыденов на 78% кореец, на 17% русский, а ещё шотландец и даже чуть-чуть англичанин.

Также жители Бурятии узнавали с помощью приложения, на каких мировых звёзд похожи первые лица республики.



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