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Алексей Цыденов: «У меня нет ни гражданства иностранного, ни счетов за границей»

Алексей Цыденов: «У меня нет ни гражданства иностранного, ни счетов за границей»
Власть, 
Глава Бурятии высказался по важной, по его оценке, предлагаемой поправке в Конституцию

На ютуб-сессии «Открытый микрофон с Алексеем Цыденовым» главе Бурятии задали вопрос по поправке в Конституцию, согласно которой запрещается иметь гражданство иностранного государства лицам, замещающим государственные должности, членам Федерального Собрания и другим представителям власти. Глава Бурятии отметил, что на его взгляд, это очень важная поправка, которая защищает нашу страну от агентов влияния.

- Эта поправка касается высших должностей: президента, премьера, министров, руководителей регионов. Меня в том числе касается. У меня нет ни гражданства иностранного, ни счетов в зарубежных банках, - пояснил Алексей Цыденов. - Мне кажется, что это очень важная поправка, потому что она защищает нашу страну от агентов влияния. Если человек идёт на высокий пост, от решений этого человека зависит, как будет страна будет жить и развиваться, как люди будут жить, то этот человек должен будущее свое видеть в России, а не где-то за границей. Он должен жить здесь, видеть и получать результаты своего труда. А не так, чтобы здесь что-то немного сделать, потом уйти. Нет. Мы видим, какое на Украине было голосование. Сейчас по всему миру вмешиваются во все выборы, кандидатов выдвигают, нам тоже могут кого-нибудь прислать. Поэтому пусть они будут лучше гражданами России, которые видят своё будущее в России и занимают ответственные посты.

Согласно ряду поправок в Конституцию, гражданство иностранного государства, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства не имеют права иметь: президент, председатель правительства, заместители председателя правительства, федеральные министры и другие руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы, депутаты Государственной Думы, уполномоченный по правам человека, руководители регионов, судьи и прокуроры.
глава Бурятии Алексей Цыденов Конституция
 
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