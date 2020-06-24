Глава Бурятии пообещал скейт-парк

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что скейт-парк в Улан-Удэ будет построен. Вопрос о появлении такой площадки главе поступил во время прямого эфира в YouTube.
Алексей Цыденов напомнил, что год назад у Русского драмтеатра его остановили молодые люди на велосипедах. Они попросили о полноценном экстрим-парке, заверив, что сами готовы участвовать в строительстве.
- В прошлом году пацаны поймали меня возле Русдрама и просили о скейт-парке. Договорились с мэром Улан-Удэ, что будем строить. Надеемся, что он появится в этом году. Нужно начать с какой-то одной площадки, и затем развиваться, - высказался накануне глава Бурятии.
По его словам, «хорошая площадка» сейчас возводится в парке имени Орешкова. Здесь ГОК «Озёрный» на пустыре строит детскую площадку под названием «Играл Байкал». Правда, о планах, что там будут фигуры для катания роллеров, скейтеров и велосипедистов, ранее не сообщалось.
- Скейтпарк сделаем, - резюмировал Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2010-м в Улан-Удэ меньше года проработал первый экстрим-парк «Адреналин». Он закрылся из-за разногласий по поводу арендной платы.
Несколько лет работала площадка для экстремального катания на набережной, возле ТРЦ «Пионер», но и она пришла в негодность.
Несколько лет работала площадка для экстремального катания на набережной, возле ТРЦ «Пионер», но и она пришла в негодность.