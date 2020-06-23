Глава Бурятии объяснил, почему нужно голосовать по поправкам в Конституцию

«Если мы хотим сохранить, то лучшее, что есть, и развиваться дальше», - высказался глава



Глава Бурятии Алексей Цыденов во время ютуб-сессии «Открытый микрофон» ответил жителю, который поинтересовался, зачем нужно голосовать по поправкам в Конституцию.



- Если мы хотим сохранить то лучше, что сейчас у нас есть, и еще двигаться дальше, развиваться, то должны идти голосовать по поправкам в Конституцию, – заявил Алексей Цыденов. – «Что имеем - не храним, потерявши – плачем» – есть же такая поговорка. Мы достигли основных, краеугольных вещей: независимости, целостности, социальной защищенности, всей вертикали государственной ответственности - это закрепим. Понятно, что много вопросов, которые требуют еще решения. Не думать так: разрушим старое, а потом новое то ли сделаем, то ли не сделаем. Я предлагаю осознанно подходить к этому вопросу, понимать, что мы делаем, когда идем голосуем по Конституции. Мы делаем осознанный выбор, выбираем наше будущее. Поэтому я всех призываю, уважаемые земляки: приходите, сами задумайтесь. Не комментарии читайте, где кто-то что-то сказал, а своим сердцем решайте.



Досрочное голосование в помещении избирательного участка начинается с 25 июня и продлится до 30 июня. Любой желающий до 29 июня может прийти с 15:00 до 20:00, а 30 июня - с 15:00 до 18:00.



Досрочное голосование на придомовых территориях с 25 по 30 июня будет начинаться в 10:00 и заканчиваться в 15:00.



В сам день голосования, 1 июля, избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.



Голосование вне помещения по письменным или устным обращениям будет идти с 25 июня по 1 июля с 10:00 до 20:00. Чтобы проголосовать на дому, необходимо позвонить на номер 112.

