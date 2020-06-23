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Глава Бурятии: «Кто бы мне ответил, когда будет газ»

Глава Бурятии: «Кто бы мне ответил, когда будет газ»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов оценил вероятность обеспечения Бурятии природным газом

Во время прямого эфира в YouTube главе Бурятии Алексею Цыденову поступил вопрос: «В каком году республику полностью обеспечат природным газом?»

- Кто бы мне на этот вопрос ответил, - улыбаясь, сказал глава. – Я бы этому человеку руку пожал.

По его словам, есть два поручения федерального уровня, которые могут обеспечить Бурятию долгожданным газом. Первое связано с будущим строительством газопровода в Китай под названием «Сила Сибири 2». Транзитная труба мощностью до 50 млрд кубометров в год может пройти через Монголию. А значит, позволит газифицировать «по дороге» и Восточную Сибирь, в том числе Бурятию. Однако все расчёты ещё впереди.

Также правительство России и «Газпром» займутся отдельной программой газификации регионов страны. Не исключено, что Бурятию туда также включат.

На уточняющий вопрос, о каких же всё-таки сроках идёт речь, Алексей Цыденов ответил:

- Я думаю, пять лет – это очень быстро. Пока будет проектирование газопровода в Китая, затем само строительство, затем ответвление к нам. Это всё достаточно долго.

Также он напомнил, что голубое топливо – не бесплатная энергия, для населения оно может быть дороже, чем привычный уголь.

- Надо не только, чтобы нас газифицировали, но и чтобы газ был доступен, - высказался Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», тему газификации в Бурятии обсуждают уже много лет. Ближе всего к этому республика оказалась в 2008 году, когда Газпром и Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве. После была даже утверждена схема газоснабжения и газификации региона. Заявлялось, что на первом этапе Газпром увеличит поставки сжиженного углеводородного газа, на втором – станет проводить локальную газификацию сжиженным газом, а на третьем этапе придёт долгожданный сетевой газ.

Но затем «Газпром» посчитал расходы, после чего отказал Бурятии в газификации. Это связано с высокими расходами на переоборудование жилых домов и промышленных предприятий и небольшим числом потребителей. Одна только магистраль будет стоить 60 миллиардов рублей. Как итог – пока общая нерентабельность проекта для «Газпрома».
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