Заместителем министра культура Забайкальского края назначена Оксана Мирсанова
Она вступила в должность с 23 июня, сообщается на сайте правительства Забайкальского края.
Оксана Мирсанова родилась в 1972 году в селе Урулюнгуй Приаргунского района Читинской области. В 2005 году окончила Читинский государственный университет по специальности «Социальная работа».
Трудовую деятельность начала в 1989 году в Читинском областном училище культуры. С 1992 года - хормейстер районного центра досуга села Нижний Цасучей. С 1994 года работала художественным руководителем Дома культуры с. Ново-Цурухайтуй Приаргунского района, заведующей клубом.
С 1995 года занимала должность заведующей автоклубом, с 2004 – главный специалист передвижного досугового центра Приаргунска. С 2005 работала директором муниципального учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» Приаргунского района. С 2011 года – педагог-организатор профессионального училища № 31 Забайкальского края, с 2012 – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Приаргунского государственного колледжа.
Оксана Мирсанова - заслуженный работник культуры Забайкальского края, награждена почетной грамотой министерства просвещения Российской Федерации.
Замминистра культуры Забайкалья назначена бывший замдиректора колледжа
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заместителем министра культура Забайкальского края назначена Оксана Мирсанова
Обвиняемый в смертельном наезде Баир Жамбалов не сможет выйти из дома всё лето
Он подделал доверенность и передал родственнику три земельных участка
Ранее «самоустранение» ответственных повлекло возврат в федеральный бюджет субсидии в размере более 14 млн рублей
Республиканский минздрав добился отсрочки
Антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов провела прокуратура вместе со специалистами
Китай окажет помощь медицинским организациям Бурятии в борьбе с COVID-19
Нарушителей могут привлечь к административной ответственности
Вопросы можно будет задать в чате эфира
Экс-прокурор Забайкальского края Василий Войкин получил новую должность
Прежний руководитель отправился работать в вуз
В Улан-Удэ прошла всероссийская акция «Свеча памяти»
За него проголосовали единогласно
Первый замминистра строительства и дорожного хозяйства обвиняется в получении взятки в 2 млн
На нарушении антикоррупционного закона попался начальник отдела Госстройжилнадзора