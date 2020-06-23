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Замминистра культуры Забайкалья назначена бывший замдиректора колледжа

Власть, 
Заместителем министра культура Забайкальского края назначена Оксана Мирсанова

Она вступила в должность с 23 июня, сообщается на сайте правительства Забайкальского края.

Оксана Мирсанова родилась в 1972 году в селе Урулюнгуй Приаргунского района Читинской области. В 2005 году окончила Читинский государственный университет по специальности «Социальная работа».

Трудовую деятельность начала в 1989 году в Читинском областном училище культуры. С 1992 года - хормейстер районного центра досуга села Нижний Цасучей. С 1994 года работала художественным руководителем Дома культуры с. Ново-Цурухайтуй Приаргунского района, заведующей клубом.

С 1995 года занимала должность заведующей автоклубом, с 2004 – главный специалист передвижного досугового центра Приаргунска. С 2005 работала директором муниципального учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» Приаргунского района. С 2011 года – педагог-организатор профессионального училища № 31 Забайкальского края, с 2012 – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Приаргунского государственного колледжа.

Оксана Мирсанова - заслуженный работник культуры Забайкальского края, награждена почетной грамотой министерства просвещения Российской Федерации.


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