Замминистра культуры Забайкалья назначена бывший замдиректора колледжа

Заместителем министра культура Забайкальского края назначена Оксана Мирсанова



Она вступила в должность с 23 июня, сообщается на сайте правительства Забайкальского края.



Оксана Мирсанова родилась в 1972 году в селе Урулюнгуй Приаргунского района Читинской области. В 2005 году окончила Читинский государственный университет по специальности «Социальная работа».



Трудовую деятельность начала в 1989 году в Читинском областном училище культуры. С 1992 года - хормейстер районного центра досуга села Нижний Цасучей. С 1994 года работала художественным руководителем Дома культуры с. Ново-Цурухайтуй Приаргунского района, заведующей клубом.



С 1995 года занимала должность заведующей автоклубом, с 2004 – главный специалист передвижного досугового центра Приаргунска. С 2005 работала директором муниципального учреждения культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» Приаргунского района. С 2011 года – педагог-организатор профессионального училища № 31 Забайкальского края, с 2012 – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Приаргунского государственного колледжа.



Оксана Мирсанова - заслуженный работник культуры Забайкальского края, награждена почетной грамотой министерства просвещения Российской Федерации.





