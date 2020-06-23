В Бурятии суд обязал обеспечить больницу аппаратами ИВЛ

Республиканский минздрав добился отсрочки



Суд удовлетворил иск прокурора к Прибайкальской центральной районной больнице и министерству здравоохранения Бурятии об обеспечении структурных подразделений медицинским оборудованием – двумя аппаратами искусственной вентиляции лёгких, а также стоматологическими установками.



Министерство не согласилось с данным решением, указав на отсутствие финансирования.



Апелляционным определением Верховного суда республики решение суда первой инстанции изменено в части срока исполнения.



Суд обязал ответчиков обеспечить аппаратами искусственной вентиляции лёгких реанимационное отделение центральной районной больницы в кратчайшие сроки, стоматологическими установками – подразделения центральной районной больницы. Срок поставки оборудования определён до 1 сентября 2020 года и 1 марта 2021 года, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

