Республиканский минздрав добился отсрочки
Суд удовлетворил иск прокурора к Прибайкальской центральной районной больнице и министерству здравоохранения Бурятии об обеспечении структурных подразделений медицинским оборудованием – двумя аппаратами искусственной вентиляции лёгких, а также стоматологическими установками.
Министерство не согласилось с данным решением, указав на отсутствие финансирования.
Апелляционным определением Верховного суда республики решение суда первой инстанции изменено в части срока исполнения.
Суд обязал ответчиков обеспечить аппаратами искусственной вентиляции лёгких реанимационное отделение центральной районной больницы в кратчайшие сроки, стоматологическими установками – подразделения центральной районной больницы. Срок поставки оборудования определён до 1 сентября 2020 года и 1 марта 2021 года, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии суд обязал обеспечить больницу аппаратами ИВЛ
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