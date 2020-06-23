В «мусорном» законе Бурятии выявили коррупциогенные факторы

Антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов провела прокуратура вместе со специалистами



Прокуратура республики совместно с Бурятским государственным университетом провела антикоррупционную экспертизу закона республики «Об отходах производства и потребления», постановления правительства республики «Об утверждении условий раздельного сбора отходов».



Выявлены коррупциогенные факторы. Так, нормативными правовыми актами органы местного самоуправления наделялись правом дифференцировать тарифы в области обращения с отходами в зависимости от внедрения их раздельного сбора.



При этом, по законам об общих принципах организации местного самоуправления и об отходах производства и потребления, у органов местного самоуправления отсутствуют полномочия каким-либо образом участвовать в регулировании тарифов в области сбора и вывоза отходов.



- По требованию прокуратуры республики закон республики «Об отходах производства и потребления в Бурятии» приведён в соответствие с действующим законодательством, из регионального закона исключены коррупциогенные факторы. Постановление правительства республики «Об утверждении условий раздельного сбора отходов» признано утратившим силу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

