Вопросы можно будет задать в чате эфира
Во вторник, 23 июня, в 17:00 пройдёт ютуб-сессия с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Все желающие смогут задать вопросы в чат эфира на канале Buryatia Official в YouTube.
Трансляция эфира будет также идти в официальных аккаунтах «Республика Бурятия» в «Вконтакте», Одноклассниках, Facebook и @buryatiaofficial в Instagram.
Глава Бурятии устроит прямой эфир в YouTube
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