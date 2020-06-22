Глава Бурятии устроит прямой эфир в YouTube

Вопросы можно будет задать в чате эфира



Во вторник, 23 июня, в 17:00 пройдёт ютуб-сессия с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Все желающие смогут задать вопросы в чат эфира на канале Buryatia Official в YouTube.



Трансляция эфира будет также идти в официальных аккаунтах «Республика Бурятия» в «Вконтакте», Одноклассниках, Facebook и @buryatiaofficial в Instagram.







