Старый сельский клуб закрылся три года назад
Главе Бурятии Алексею Цыденову во время рабочего визита в Кабанский район 21 июня показали новое здание Дома культуры в селе Ильинка. Новое здание будет приобретено за счёт средств дальневосточной субсидии, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
После закрытия в 2017 году старого сельского клуба 1969 года постройки в селе с 4300 жителями не было полноценного предоставления услуг в сфере культуры. В учреждении работают 13 клубных формирований со 184 участниками.
Также серьёзных финансовых вложений требует ремонт здания библиотеки. Она востребована у жителей села. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет более 60%. Библиотека оснащена современной компьютерной техникой с выходом в Интернет. При этом помещения библиотеки с каждым годом приходят в негодность, становятся все более ветхими.
Филиал детской школы искусств располагается в общеобразовательной школе, где все дети занимаются в одном классе.
Поэтому для размещения культурно-информационного центра, включающего в себя Дом культуры, модельную и детскую библиотеки и детскую школу искусств, необходимо новое просторное здание. Стоимость строительства такого центра превысит 100 млн. рублей.
С 1 апреля 2020 года руководство арендует помещение для размещения Дома культуры, двух библиотек, детской школы искусств. Оно находится в собственности физического лица. Площадь данного здания - 828 кв. м., где на сегодня проведён капитальный ремонт, и помещения приспособлены для размещения учреждений культуры. Стоимость объекта составляет 48,5 млн. рублей. Покупка стала возможна благодаря выделению средств в рамках дальневосточной субсидии.
Глава Бурятии осмотрел новый Дом культуры
Власть, Фото:
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