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Бывший зампрокурора Иркутской области стал замгубернатора Забайкалья

Бывший зампрокурора Иркутской области стал замгубернатора Забайкалья
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Экс-прокурор Забайкальского края Василий Войкин получил новую должность

Решением губернатора Забайкальского края на должность заместителя губернатора назначен Василий Войкин. В сферу его обязанностей вошли вопросы законотворческой деятельности и взаимодействия с законодательным собранием региона.

Войкин Василий Савельевич родился в 1961 году в городе Стерлитамак Башкирской АССР (республика Башкортостан). Получил диплом об окончании Свердловского юридического института по специальности «Правоведение» квалификации «Юрист» в 1983 году. После стал стажёром прокуратуры города Черемхово Иркутской области. В 1984 году – старший следователь, через год его назначили заместителем прокурора Черемховского района.

В 1988 продолжил трудовой путь на должности прокурора города Саянска Иркутской области, затем с 1991 по 2011 год был Зиминским межрайонным прокурором, далее – прокурором города Ангарска, в 2006 году – заместителем прокурора Иркутской области, в 2008 году – прокурором Томской области, в 2015 году – прокурором Забайкальского края.

Василий Войкин награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «290 лет прокуратуре России». Классный чин – государственный советник юстиции 3 класса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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