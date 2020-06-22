Бывший зампрокурора Иркутской области стал замгубернатора Забайкалья

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Экс-прокурор Забайкальского края Василий Войкин получил новую должность



Решением губернатора Забайкальского края на должность заместителя губернатора назначен Василий Войкин. В сферу его обязанностей вошли вопросы законотворческой деятельности и взаимодействия с законодательным собранием региона.



Войкин Василий Савельевич родился в 1961 году в городе Стерлитамак Башкирской АССР (республика Башкортостан). Получил диплом об окончании Свердловского юридического института по специальности «Правоведение» квалификации «Юрист» в 1983 году. После стал стажёром прокуратуры города Черемхово Иркутской области. В 1984 году – старший следователь, через год его назначили заместителем прокурора Черемховского района.



В 1988 продолжил трудовой путь на должности прокурора города Саянска Иркутской области, затем с 1991 по 2011 год был Зиминским межрайонным прокурором, далее – прокурором города Ангарска, в 2006 году – заместителем прокурора Иркутской области, в 2008 году – прокурором Томской области, в 2015 году – прокурором Забайкальского края.



Василий Войкин награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «290 лет прокуратуре России». Классный чин – государственный советник юстиции 3 класса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

