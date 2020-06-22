Нарушителей могут привлечь к административной ответственности
В Еравнинском районе Бурятии установлен период купального сезона на озёрах района с 24 июня по 24 августа этого года. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Местом массового отдыха людей стал берег озера Сосновое в местности Далан. Однако в связи с ухудшением качества воды и в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Еравнинского района купание запрещено.
Местному ОВД в период купального сезона рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка, в том числе пресечение несанкционированной торговли и распитие спиртных напитков в местах массового отдыха граждан на водных объектах. Также утверждён перечень должностных лиц администраций района и сельских поселений, уполномоченных составлять протокола об административных правонарушениях.
В Еравнинском районе Бурятии запретили купание на Сосновом озере
Власть, Фото:
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