В Улан-Удэ прошла всероссийская акция «Свеча памяти»
Сегодня, 22 июня, в Улан-Удэ прошла всероссийская акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби. У Вечного огня на Мемориале Победы был выстроен почётный караул воинов.
Почтить память солдат, не вернувшихся с полей сражений, узников концлагерей, тружеников тыла, и зажечь свечу у Вечного огня пришёл в том числе председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.
- Мы должны всегда помнить и знать о такой великой трагедии. Из Бурятии на фронт ушли порядка 120 тысяч наших земляков. Также нужно помнить, что в годы Великой Отечественной войны у нас здесь работали труженики тыла, которые отдавали всё для фронта. Сегодня мы, ставя свечу памяти и возлагая цветы, отдаём дань уважения всем тем, кто пал на фронтах, - сказал Чимит Бальжинимаев.
22 июня 1941 года стало национальной трагической датой – началом Великой Отечественной войны, унёсшей жизни 27 миллионов советских граждан. В этот день жители нашей страны зажигают свечи в память о тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни.
Фоторепортаж с акции «Свеча памяти» можно посмотреть по ссылке.
Председатель горсовета Улан-Удэ почтил память погибших на Великой Отечественной
Власть, Фото:
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