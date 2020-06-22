Назван кандидат в губернаторы Иркутской области от ЛДПР

За него проголосовали единогласно



Делегаты конференции ЛДПР избрали кандидата в губернаторы Иркутской области. Им стал координатор Иркутского регионального отделения партии Андрей Духовников.



- Делегаты от местных отделений партии проголосовали единогласно, - говорится в сообщении партии.



Издание «Твой Иркутск» отмечает, что ранее своих кандидатов определили партии «Родина», «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» — Максим Евдокимов, Лариса Егорова и Григорий Вакуленко. Также два кандидата — врио губернатора Игорь Кобзев, а также Евгений Юмашев пойдут на выборы в порядке самовыдвижения.





