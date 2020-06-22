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В Бурятии чиновник скрыл правду о своих банковских счетах

В Бурятии чиновник скрыл правду о своих банковских счетах
Власть,  Фото:pixabay.com
На нарушении антикоррупционного закона попался начальник отдела Госстройжилнадзора

За нарушение антикоррупционного закона к дисциплинарной ответственности в Бурятии привлечён сотрудник Госстройжилнадзора.

Как установила прокурорская проверка, начальник отдела республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, предоставляя сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, скрыл наличие своих открытых банковских счетов.

За нарушение закона чиновник привлечён к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
прокуратура декларация доходов
 
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