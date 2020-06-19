В Забайкалье сменился министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

На смену Евгении Батуевой пришёл Илья Золотухин



Илья Золотухин назначен министром жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края с испытательным сроком 6 месяцев. Соответствующее распоряжение подписано 18 июня.



Илья Золотухин родился 16 июля 1978 года в Краснокаменске. Женат, есть двое детей. Имеет классный чин – государственный советник Читинской области 3 класса.



Окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит» в 2000 году. С 2000 года работал в ОАО «Читаэнерго». В 2004 году был главным бухгалтером в ОАО «Механизированная колонна». С 2004 года по 2006 год работал в управлении Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД». С 2006 года по 2007 год занимал должность заместителя руководителя региональной службы по тарифам Читинской области. С 2007 года по 2010 год работал главным бухгалтером в ОАО «Водоканал-Чита». В 2012-2015 годах являлся директором в ООО «Меркурий». С 2015 года по 2020 год работал в АО «Водоканал-Чита», последняя занимаемая должность в компании – заместитель генерального директора по сбыту.



Ранее ведомством руководила Евгения Батуева, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

