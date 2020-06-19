На смену Евгении Батуевой пришёл Илья Золотухин
Илья Золотухин назначен министром жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края с испытательным сроком 6 месяцев. Соответствующее распоряжение подписано 18 июня.
Илья Золотухин родился 16 июля 1978 года в Краснокаменске. Женат, есть двое детей. Имеет классный чин – государственный советник Читинской области 3 класса.
Окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит» в 2000 году. С 2000 года работал в ОАО «Читаэнерго». В 2004 году был главным бухгалтером в ОАО «Механизированная колонна». С 2004 года по 2006 год работал в управлении Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД». С 2006 года по 2007 год занимал должность заместителя руководителя региональной службы по тарифам Читинской области. С 2007 года по 2010 год работал главным бухгалтером в ОАО «Водоканал-Чита». В 2012-2015 годах являлся директором в ООО «Меркурий». С 2015 года по 2020 год работал в АО «Водоканал-Чита», последняя занимаемая должность в компании – заместитель генерального директора по сбыту.
Ранее ведомством руководила Евгения Батуева, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье сменился министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 19.06.2020
На смену Евгении Батуевой пришёл Илья Золотухин
Власть, 17.06.2020
У работника автохозяйства мэрии подтверждён положительный результат на коронавирус
Власть, 17.06.2020
Глава сельского поселения похитил 100 тысяч рублей
Власть, 16.06.2020
Чиновники затянули с ответом для сельчан
Власть, 15.06.2020
Режим самоизоляции в регионе продлён до 21 июня
Власть, 13.06.2020
Медаль Героя Труда управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода получил в московском Парке Победы
Власть, 13.06.2020
Алексей Цыденов поручил разобраться в происшествии, когда к сбитому ребёнку «скорая» ехала почти час
Власть, 12.06.2020
Горожанам желают счастья, здоровья, мира и добра
Власть, 11.06.2020
Чиновнику через посредника передали 450 тысяч рублей
Власть, 11.06.2020
Соответствующий законопроект принят в первом чтении
Не были приняты меры по рекультивации сельскохозяйственных земель
Заместитель министра природных ресурсов Бурятии заняла 49 место в престижном рейтинге
По словам Соелмы Дагаевой, владелец тюленариума ест ту же рыбу, что и животные
Алексей Цыденов обратился к жителям Бурятии, посетовав в том числе на безалаберность отдельных граждан
Власть, 09.06.2020
Пилотный проект запустят на базе Зиминского лесничества