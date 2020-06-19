В Бурятии создадут орган по контролю за госстройками

Изменения не коснутся Улан-Удэ
В Бурятии появится специальная организация, которая будет контролировать строительство объектов, финансируемых за счёт государственных средств. Республиканский минстрой вносит соответствующие изменения в закон РБ «О градостроительном уставе Республики Бурятия». Новыми полномочиями будет наделён орган исполнительной власти республики или его подведомственное учреждение. Контроль за стройкой есть и сейчас, но его система недостаточно эффективна, признают в минстрое региона.
После вступления изменений закона в силу строительный контроль будет осуществлять орган исполнительной власти республики, выполняющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, или подведомственный указанному органу государственное учреждение. В данный момент строительный контроль на многих объектах в районах Бурятии осуществляют коммерческие организации.
- Сейчас мы тщательно прорабатываем алгоритмы контроля и взаимодействия по вертикали и горизонтали, — отмечает министр строительства Бурятии Николай Рузавин. — Эти механизмы должны привести в идеале к повышению эффективности контроля над строительством, а значит к повышению качества строительства.
В рамках строительного контроля, в том числе, будет осуществляться контроль за выполняемыми работами и используемыми материалами, а также проверяться их соответствие проектным решениям.
- Таким образом, целесообразно, чтобы эту функцию осуществляла подведомственная исполнительной власти организация, обладающая необходимым опытом и квалифицированными кадрами, – добавил Николай Рузавин.
Предложение минстроя Бурятии о наделении организации функциями контроля за строительством объектов государственной и муниципальной собственности республики принято в соответствии с поручением вице-премьера России Марата Хуснуллина. На заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию он поручил региональным властям внести соответствующие изменения в действующее законодательство.
Изменения не коснутся города Улан-Удэ. Здесь строительный контроль осуществляет муниципальное учреждение «Улан-Удэ Стройзаказчик». Об этом сообщает пресс-служба минстроя РБ.
В Бурятии создадут орган по контролю за госстройками
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