В Забайкалье сельский чиновник украл деньги, предназначенные для уборки свалки

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Глава сельского поселения похитил 100 тысяч рублей



В Забайкальском крае глава сельского поселения подозревается в хищении бюджетных денежных средств.



Установлено, что глава поселения заключил договор с руководителем коммерческой организации на уборку несанкционированной свалки в населенном пункте на сумму 200 тысяч рублей. Деньги в полном объёме были перечислены исполнителю.



Однако предприниматель, исполняя ранее обговорённые условия заключения договора, передал половину суммы главе сельского поселения, которую тот потратил по своему усмотрению.



Несанкционированная свалка все же была убрана, в том числе, с привлечением местных жителей.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление – до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

