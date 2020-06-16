Чиновники затянули с ответом для сельчан
Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Баргузинского района Бурятии нарушали закон о порядке рассмотрения обращений граждан.
Установлено, что в январе и феврале в районную администрацию поступили обращения местных жителей по вопросам капитального ремонта многоквартирного дома и вырубки сухих деревьев в лесном массиве.
Однако должностное лицо Баргузинского районного комитета имущественных отношений своевременно не рассмотрело обращения и не направило ответы заявителям.
Рруководителю администрации муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, заявителям даны ответы.
Кроме того, прокурором в отношении председателя Баргузинского районного комитета имущественных отношений возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Мировым судьёй судебного участка № 1 Баргузинского района ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В районе Бурятии должностное лицо райадминистрации наказали за медлительность
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