В районе Бурятии должностное лицо райадминистрации наказали за медлительность

Чиновники затянули с ответом для сельчан



Как выяснила прокурорская проверка, в администрации Баргузинского района Бурятии нарушали закон о порядке рассмотрения обращений граждан.



Установлено, что в январе и феврале в районную администрацию поступили обращения местных жителей по вопросам капитального ремонта многоквартирного дома и вырубки сухих деревьев в лесном массиве.



Однако должностное лицо Баргузинского районного комитета имущественных отношений своевременно не рассмотрело обращения и не направило ответы заявителям.



Рруководителю администрации муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, заявителям даны ответы.



Кроме того, прокурором в отношении председателя Баргузинского районного комитета имущественных отношений возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Мировым судьёй судебного участка № 1 Баргузинского района ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

