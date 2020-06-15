В Иркутской области коронавирусом в большинстве случаев болеют семьями

Режим самоизоляции в регионе продлён до 21 июня
По данным на 15 июня прирост COVID-19 в Иркутской области за сутки составил 319 случаев. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Ситуацию с распространением заболевания обсудили сегодня, 15 июня, на заседании оперативного штаба под руководством исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева.
В связи с большим количеством ежедневно выявляемых случаев коронавируса принято решение продлить режим самоизоляции до 21 июня.
- Проведённый анализ показал, что в большинстве случаев заболевания – это семейные очаги, почти 20%. Больше всего заболевших – в возрастной категории 30-49 лет. Это работающие люди, которые посещают торговые центры, места массового отдыха. При этом входящие в группу риска представители старшего поколения – самые дисциплинированные, они стараются соблюдать самоизоляцию, – подчеркнул глава региона.
По данным регионального Роспотребнадзора, показатель заболевших в Иркутской области на сегодняшний день –190,4 на 100 тысяч населения.
- Хочу обратить ваше внимание, что число выявленных случаев коронавируса выросло в результате обращения населения за медицинской помощью. Это говорит о распространении инфекции внутри региона, – доложил главный санитарный врач Дмитрий Савиных.
На заседании штаба был поднят вопрос о таком подходе к выбору ограничительных мер, при котором они могут быть усилены или ослаблены в зависимости от ситуации в каждой конкретной территории.
- В красной зоне у нас Иркутск, Иркутский район, Усть-Кутский и Бодайбинский районы. Здесь необходимо продолжать самые строгие ограничительные меры. Контролируем масочный режим, самоизоляция для хронических больных и пожилых людей, карантин для контактных лиц – обязательны. Медики отмечают, что очень тяжело проходит лечение у старшего поколения и диспансерных больных. Резкая повсеместная отмена ограничительных мер может спровоцировать вторую волну коронавирусной инфекции, – сказал врио губернатора.
Игорь Кобзев подчеркнул важность соблюдения ограничительных мер гражданами, которые выезжают на отдых, в том числе на Байкал.
- В соцсетях появились кадры с переправы на остров Ольхон и сообщения об очереди на переправу. Меры безопасности там не соблюдаются. Напомню, что запрет на работу гостиниц, баз отдыха, санаториев ещё не снят. Совсем недавно обсуждался этот вопрос. В такой эпидобстановке полное возобновление деятельности предприятий гостиничного бизнеса и организации отдыха пока невозможно, – заявил глава региона.
Он поручил всем профильным ведомствам до середины этой недели проработать спорные моменты, чтобы прийти к единому решению относительно сроков полного или частичного снятия ограничений с организаций индустрии гостеприимства. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области коронавирусом в большинстве случаев болеют семьями
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