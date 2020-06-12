Горожанам желают счастья, здоровья, мира и добра
С Днём России поздравил горожан председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев. В поздравлении говорится:
«Уважаемые жители города Улан-Удэ и гости нашей столицы! От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с государственным праздником – Днём России!
День принятия Декларации о государственном суверенитете России по праву становится символом единства нации, и его отмечают сегодня во всех регионах нашей необъятной страны. Для нас, россиян, это жизненно важный документ, согласно которому в стране соблюдаются права и гарантии человека, главными ценностями являются законность, нравственность, справедливость, ответственность каждого жителя страны.
Все мы гордимся своей страной. У неё великая история, богатое наследие, замечательные традиции. Сегодня только от нас – от нашего умения работать и личного вклада каждого в общее дело – зависят настоящее и будущее России. Убеждён, что вера в свои силы, энергия и настойчивость помогут нам в достижении самых больших целей.
Дорогие улан-удэнцы! От всей души желаю счастья, здоровья, мира и добра вам и вашим семьям!»
Городской Совет депутатов поздравляет Улан-Удэ с Днём России
Власть, Фото:
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