Городской Совет депутатов поздравляет Улан-Удэ с Днём России

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Горожанам желают счастья, здоровья, мира и добра



С Днём России поздравил горожан председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев. В поздравлении говорится:



«Уважаемые жители города Улан-Удэ и гости нашей столицы! От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с государственным праздником – Днём России!



День принятия Декларации о государственном суверенитете России по праву становится символом единства нации, и его отмечают сегодня во всех регионах нашей необъятной страны. Для нас, россиян, это жизненно важный документ, согласно которому в стране соблюдаются права и гарантии человека, главными ценностями являются законность, нравственность, справедливость, ответственность каждого жителя страны.



Все мы гордимся своей страной. У неё великая история, богатое наследие, замечательные традиции. Сегодня только от нас – от нашего умения работать и личного вклада каждого в общее дело – зависят настоящее и будущее России. Убеждён, что вера в свои силы, энергия и настойчивость помогут нам в достижении самых больших целей.



Дорогие улан-удэнцы! От всей души желаю счастья, здоровья, мира и добра вам и вашим семьям!»

