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Лесные посёлки на Байкале собираются узаконить

Лесные посёлки на Байкале собираются узаконить
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Соответствующий законопроект принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий установить границы лесных посёлков, расположенных на землях лесного фонда рядом с Байкалом, сообщает РИА Новости.

Документ предусматривает возможность перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий в отношении населённых пунктов, образуемых из вахтовых и иных временных поселков, созданных до 1 января 2007 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

- Имеются в виду посёлки, созданные в границах земель лесного фонда для заготовки древесины при условии, что они расположены вне особо охраняемых природных территорий, – объяснил на заседании замглавы минприроды России Константин Румянцев.

На сайте Госдумы сообщается, что на территории Бурятии 10 лесных поселков, расположенных в границах центральной экологической зоны Байкала, в Иркутской области — один.

Исторически такие лесные посёлки создавались в 30-е годы прошлого века. Нередко первыми поселенцами становились репрессированные и раскулаченные. Лесной кодекс допускает перевод земель с защитными лесами в границах поселков в земли поселений, но закон об охране озера Байкал содержит прямой запрет на такой перевод.

Новый закон позволит решить проблемы граждан, которые проживают в таких посёлках, наладить им нормальную инфраструктуру и жизнедеятельность.
Байкал населенные пункты Лес
 
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