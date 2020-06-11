Лесные посёлки на Байкале собираются узаконить

Соответствующий законопроект принят в первом чтении



Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий установить границы лесных посёлков, расположенных на землях лесного фонда рядом с Байкалом, сообщает РИА Новости.



Документ предусматривает возможность перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий в отношении населённых пунктов, образуемых из вахтовых и иных временных поселков, созданных до 1 января 2007 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.



- Имеются в виду посёлки, созданные в границах земель лесного фонда для заготовки древесины при условии, что они расположены вне особо охраняемых природных территорий, – объяснил на заседании замглавы минприроды России Константин Румянцев.



На сайте Госдумы сообщается, что на территории Бурятии 10 лесных поселков, расположенных в границах центральной экологической зоны Байкала, в Иркутской области — один.



Исторически такие лесные посёлки создавались в 30-е годы прошлого века. Нередко первыми поселенцами становились репрессированные и раскулаченные. Лесной кодекс допускает перевод земель с защитными лесами в границах поселков в земли поселений, но закон об охране озера Байкал содержит прямой запрет на такой перевод.



Новый закон позволит решить проблемы граждан, которые проживают в таких посёлках, наладить им нормальную инфраструктуру и жизнедеятельность.

