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Администрацию Тункинского района Бурятии оштрафовали

Администрацию Тункинского района Бурятии оштрафовали
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Не были приняты меры по рекультивации сельскохозяйственных земель

Сотрудник управления Россельхознадзора в марте провёл внеплановую выездную проверку по контролю за исполнением требований ранее выданного предписания. Установлено, что администрация Тункинского района не приняла меры по проведению рекультивации сельскохозяйственных земель на площади 22 739 кв. м в местах карьерной выемки и загрязнения почвы бензапиреном, серой, нитратами. Здесь ранее располагалась свалка твёрдых бытовых отходов.

Составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела направлены для рассмотрения в мировой суд.

29 мая мировой судья судебного участка Тункинского района вынес решение признать виновной администрацию и назначить наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
штраф Россельхознадзор Тункинский район
 
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